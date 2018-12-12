Пограничная стена Трампа — «разумная и необходимая просьба»: конгрессмен

Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Конгрессмен Дункан Хантер всецело поддерживает позицию президента США Дональда Трампа, требующего выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой и угрожающего остановить работу правительства в случае, если оно не примет бюджет, предполагающий соответствующие расходы. Об этом сообщается на официальном сайте Хантера.

«Президент Трамп делает именно то, что нужно, — уверен Хантер, — он справедливо настаивает на адекватном финансировании, чтобы помочь обеспечить безопасность границы и построить стену для защиты американцев. Это разумная и необходимая просьба с учетом общих расходов федерального бюджета. Демократы утверждают, что поддерживают пограничное укрепление, теперь у них есть возможность доказать это. Если Конгресс не представит законопроект о расходах, который поддержит границу путем строительства стены, президент должен твердо стоять на своем, немедленно использовать право вето и позволить правительству «закрыться».

Кроме того, сообщается в заявлении, президент Трамп указал, что поддержит начало работ по строительству пограничной стены, если Конгресс не обеспечит необходимые расходы. Конгрессмен Хантер отстаивал этот подход в начале этого года в письме президенту, и сейчас вновь призывает Трампа использовать военных для строительства пограничной стены.

По мнению политика, стены в конечном итоге обеспечат полную безопасность границы, «которой ожидают и заслуживают американцы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе дискуссии с лидерами Демпартии США в Конгрессе и Сенате Нэнси Пелоси и Чаком Шумером Трамп заявил о своей готовности прекратить работу правительства в случае, если конгресс не примет бюджет, включающий в себя расходы на строительство стены на границе с Мексикой.