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В Чувашии опровергли слухи о задержании вице-премьера

Политика

Комментарий

Чебоксары, 12 декабря 2018, 11:52 — REGNUM  В Минэкономразвития Чувашии опровергают слухи о задержании вице-премьер — министра экономики Владимира Аврелькина. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Слухи стали распространяться 11 декабря в социальных сетях, а затем обсуждаться среди предпринимательского сообщества. Сообщалось, что якобы ФСБ задержало министра, в его квартире и в министерстве проходят обыски.

«Минэкономразвития Чувашии официально опровергает слухи о задержании министра. Работа в министерстве проходит в штатном режиме. Сегодня Владимир Аврелькин принимает участие в заседании Кабинета министров Чувашской Республики и проводит ряд других совещаний», — говорится в сообщении.

В правоохранительных органах также опровергают информацию о задержании.

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