Маленькое победоносное поражение: зачем Порошенко говорит о «войне»

Киев, , 11:51 — REGNUM В среду, 12 декабря, в эфире телеканала Fox News президент Украины Петр Порошенко, состроив свое любимое в последнее время выражение лица (смесь глубокой озабоченности с непреклонной решимостью), в очередной раз попросил российские власти считать придуманную им провокацию в Керченском проливе войной.

«Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война. Это не шутка. Это не просто инцидент. Это не кризис. Ваши регулярные части под российским флагом в международных водах атаковали украинские военные корабли», — так, не вполне умело подражая западной политической риторике, говорил Порошенко.

Не только граждане Украины, но даже западные журналисты уже мало сомневаются в том, что инцидент в Керченском проливе был создан ради введения военного положения, а военное положение было введено ради упрощения победы на выборах. Однако Порошенко уже сделал эту ставку и отказаться от выбранной линии не может.

Действующей власти (и не только Порошенко — многие другие уже не успеют от него откреститься) требовался любой инцидент с использованием оружия, любая провокация, любое поражение. Не было бы реакции пограничных служб России на нарушение границы в Черном море — были бы другие нарушения, другие попытки вынудить ответить.

Инцидент в Керченском проливе — это маленькое поражение, которое, как надеется Порошенко, принесет ему победу, потому что даст повод к дальнейшей милитаризации атмосферы, позволит сосредоточить дискуссию на том единственном вопросе, где действующая власть чувствует себя сколько-нибудь уверенно: на вопросе о воображаемой войне.

Нельзя же бесконечно хвалиться безвизом, подаренным три года назад и бессмысленным для большинства населения, или энергетической безопасностью в виде четырехкратного роста тарифов ЖКХ, или модернизацией инфраструктуры в виде ломающихся через день поездов в аэропорт столицы: требуется что-нибудь ярче, и не обязательно победа.

Из России Порошенко так и не ответили, но это ему и не помогает, и не мешает. Граждане Украины останутся со своими мартовскими президентскими выборами один на один. Эти выборы станут тестом, референдумом по вопросу о том, верят ли граждане в какое-либо осмысленное, независимое будущее своей страны. Судя по тому, каких кандидатов социологи ждут во втором туре, ответ будет отрицательным.