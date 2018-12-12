Для кризиса нет причин — сенатор США отвергает угрозы Трампа правительству

Вашингтон, , 11:45 — REGNUM Для прекращения работы правительства, как и для других кризисов, нет никаких причин, уверена сенатор Пэтти Мюррей. Комментируя в своем твиттере заявление Дональда Трампа о готовности пойти на «закрытие» правительства и бюджетных организаций, если Конгресс не примет бюджет, включающий в себя расходы на строительство стены на границе с Мексикой, сенатор пишет:

«Демократы не могут выразиться яснее: мы выступаем против стены президента Трампа. Мы отвергаем его спорную риторику и тактику запугивания. Сейчас нет никаких причин для остановки работы правительства, я присоединяюсь к сенатору Чаку Шумеру, Нэнси Пелоси и к моим коллегам в призыве к республиканцам сделать правильный выбор. Нет совершенно никаких причин для остановки работы правительства или для любого другого кризиса, и в руках республиканцев остановить это».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря американский сенат одобрил временный бюджет до 21 декабря, который даст возможность разрешить споры по поводу финансирования стены на границе с Мексикой и не допустить закрытия бюджетных учреждений. Однако если до 21 декабря американский президент не одобрит бюджет на 2019 год, то правительство и государственные организации США могут быть «закрыты».