Закон о разрыве договора о дружбе с Россией вступил в силу на Украине

Киев, , 11:50 — REGNUM На Украине вступил в силу закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией, сообщает 12 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, закон был опубликован 11 декабря в газете Верховной рады «Голос Украины» и с 12 декабря вступил в силу. Закон предусматривает, что договор прекращает свое действие с 1 апреля 2019 года.

Напомним, по данным соцопроса украинского телеканала NewsOne, 93% респондентов уверены, что разрыв договора о дружбе с Россией принесет пользу больше Москве, чем Киеву.

Также ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разрыв договора — это «проявление неуважения к своему собственному народу».

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