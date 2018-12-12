КНДР и Южная Корея проинспектировали демилитаризованную зону

Сеул, , 11:38 — REGNUM 12 декабря Северная и Южная Кореи вывели свои войска и тяжелое оружие из демилитаризованной зоны (ДМЗ), на которой закончены работы по ликвидации наблюдательных постов и инженерных коммуникаций, сообщает YTN.

Впервые после заключения соглашения о перемирии, две Кореи встретились для инспектирования ДМЗ. Более 154 человек с двух сторон приняли участие в инспекции.

В 9 утра (по местному время) Южная Корея посетила линию разграничения со стороны Севера. Во второй половине дня Северная Корея посетит Юг.

Впервые после подписания соглашения о перемирии в июле 1953 года, Север и Юг встретились в ДМЗ.

Целью инспекции является проверка выполнения мероприятий по ликвидации наземных и подземных сооружений, а также тяжелого вооружения на линиях разграничений.

Министерство национальной обороны Южной Кореи объявит результаты инспекции, после того как завершится инспектирование ДМЗ.