Новгородскому экс-чиновнику не удалось оспорить реальный срок за долгострой

Великий Новгород, , 11:35 — REGNUM Бывшему руководителю департамента строительства и дорожного хозяйства Новгородской области Владимиру Петрову не удалось оспорить приговор Новгородского районного суда за превышение должностных полномочий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы осужденного и его адвоката и оставила приговор в силе.

«В апелляционных жалобах осуждённый и его адвокат указали на суровость назначенного наказания, просили назначить лишение свободы условно», — сообщили в прокуратуре.

Новгородский районный суд 18 октября признал Владимира Петрова виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации) и по совокупности преступлений приговорил его к лишению свободы на 2,5 года в колонии общего режима. Кроме того, Петров лишён права занимать должности на государственной службе сроком на три года.

Приговор вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший чиновник получил реальный срок лишения свободы за спортивный центр в городе Окуловка Новгородской области: суд установил, что в ноябре 2015 года он заключил дополнительное соглашение к госконтракту, предусматривающее незаконное авансирование подрядчика. Ущерб оценили в сумму более 5,7 млн рублей.

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