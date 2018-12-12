В бундестаге призвали пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2»

Берлин, , 11:34 — REGNUM Германия должна в экстренном порядке пересмотреть свое отношение к проекту строительства газопровода «Северный поток — 2», в связи с негативными «геополитическими последствиями» его реализации, заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. Его статья опубликована 12 декабря в британской The Guardian.

По словам немецкого политика, реакция Евросоюза на действия России в акватории Азовского моря «должна быть последовательной и единодушной». Рёттген подчеркнул, что Москва может попробовать проложить «сухопутный коридор в Крым» через прибрежные области Украины.

В качестве реакции на «российскую агрессию» в отношении Украины он предложил использовать любые методы, кроме военных.

«Германия должна в срочном порядке пересмотреть спорный проект газопровода «Северный поток — 2», — уверен немецкий политик.

Рёттген добавил, что проект строительства данного газопровода «вряд ли является чисто коммерческим проектом», и его успешное завершение будет иметь «геополитические последствия».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель госсекретаря США по вопросам использования энергоресурсов Фрэнсис Фэннон призвал другие страны обращаться в Вашингтон по поводу санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

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Ранее Фэннон заявил, что газопровод не устраивает Вашингтон по той причине, что это не экономический проект, а «политический инструмент» Москвы.

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