Кодекс между АСЕАН и КНР о Южно-Китайском море могут подписать в 2021 г

Джакарта, , 11:35 — REGNUM Кодекс поведения сторон в Южно-Китайском море, который обсуждается между региональной организацией АСЕАН и Китаем в течение последнего десятилетия, планируется завершить в 2021 году. Об этом, как сообщает Sindonews, заявил генеральный директор по сотрудничеству Ассоциации государств Юго-Восточной Азии МИД Индонезии Джозе Таварес.

Таварес заявил, что АСЕАН и Китай договорились обсудить первый черновой вариант кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море в 2019 году.

«Нам стало известно, что глава китайского правительства выразил готовность завершить переговоры по кодексу поведения сторон в Южно-Китайском море в течение трех лет», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, кодекс поведения сторон в Южно-Китайском море должен предотвратить возникновение инцидентов в этом спорном регионе, а также способствовать укреплению доверия и сотрудничества на море, включая взаимодействие в области береговой охраны и рыболовства.

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