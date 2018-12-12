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Порошенко решил лично вмешаться в дела «Укрпочты»

Политика

Президент Украины даже рекомендовал главе «Укрпочты» пересмотреть его зарплату

Киев, 12 декабря 2018, 11:32 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко приказал главе «Укрпочты» Игорю Смелянскому прекратить увольнять почтальонов, сообщает 12 декабря «112 Украина».

Согласно сообщению, Порошенко провел встречу со Смелянским и министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном. Также президент Украины посоветовал Смелянскому «пересмотреть свою зарплату».

Глава «Укрпочты» отметил, что все поручения «берет в исполнение».

Напомним, ранее в городе Почаев все девять почтальонов подали заявления на увольнение в связи с ухудшением рабочих условий. Так, количество рабочих дней было сокращено, а нагрузка на почтальона осталась та же. Помимо этого, работники почты не получают ни отдыха, ни больничных.

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Политическая жизнь Украины
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