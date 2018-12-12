В Великобритании начали процедуру голосования о доверии Мэй

Лондон, , 11:33 — REGNUM Запущена процедура голосования о доверии премьер-министру Великобритании и лидеру Консервативной партии Терезе Мэй. Об этом сообщил председатель руководящего комитета партии консерваторов Грэм Брэди, передает Sky News.

Он пояснил, что голосование состоится 12 декабря с 18:00 до 20:00 по местному времени (21:00 — 23:00 мск) в Палате общин. Необходимое для начала процедуры количество голосов собрано.

Брэди добавил, что сразу же после голосования будет подсчитан результат, его объявят в короткие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по вопросу «предварительного голосования» о Brexit, которое должно было состояться в Палате общин 11 декабря. На фоне решения Мэй курс британской национальной валюты обрушился до 20-месячного минимума.

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