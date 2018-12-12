Матвиенко рассказала об ответственности регионов за реализацию нацпроектов

Москва, , 11:17 — REGNUM Реализация национальных проектов в первую очередь зависит от ответственности руководства регионов России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 декабря заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии семинара для руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ — членов Совета законодателей РФ.

«Судьба этих стратегических документов будет решаться в регионах, в субъектах Федерации. На вас, как на главах регионов, лежит огромная ответственность и вы должны вернуться с полным пониманием, как будут финансироваться национальные проекты, как будет взаимодействовать федеральный центр с регионами», — заявила Матвиенко.

По её словам, несмотря на то, что национальные проекты представляют собой единые цельные документы, каждый регион должен выработать собственную программу с пониманием целей и показателей, которые предстоит достичь, а также за счёт каких финансовых ресурсов это будет реализовано.

Прояснению деталей взаимодействия федерального центра с регионами в отношении нацпроектов, выработке подпрограмм на местах будут посвящены мероприятия членов Совета законодателей РФ 12−14 декабря.

«Если национальные проекты удастся реализовать, мы выйдем на совершенно новое качество жизни наших граждан», — подчеркнула председатель Совфеда.