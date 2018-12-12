В Танзании рассказали о предательстве нацинтересов «некоторыми гражданами»

Моши, Танзания, , 11:31 — REGNUM Губернатор танзанийского округа Килиманджаро Анна Мгвира сказала в интервью журналистам Восточноафриканского телевидения EAtv, что из-за предательства национальных интересов «некоторыми гражданами» страна не двигается вперед, а танзанийские товары плохо продаются на международных рынках.

Губернатор привела в пример танзанийский кофе из округа Килиманджаро, который является номером один по качеству, однако не представлен на международном уровне.

Она пожаловалась на людей, которые, отправляясь на конференции и встречи рассказывать о Танзании всему миру и обучаться новому для того, чтобы принести богатство своей стране, забывают об интересах родины и думают лишь о своих собственных интересах.

«Наши представители, парламентарии, получают не только хороший шанс, но и большую ответственность. Отправляясь за границу, они видят столько идей для улучшения нашей страны, но, возвращаясь домой, они не пытаются ничего менять. Их интересы заканчиваются лишь на новой обуви, которой они очень хвастаются по возвращении», — добавила Мгвира.

Под впечатлением от произошедшего Мгвира готовит новую систему, которая поможет округу Килиманджаро заявить о себе в мире, и каждому жителю округа Килиманджаро будет предоставлена своя возможность прославить округ.