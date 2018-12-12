Власти Мексики отменяют либеральную реформу образования

Мехико, , 11:13 — REGNUM Власти Мексики отменят либеральную реформу в сфере образования, продвигаемую правительством бывшего президента Энрике Пенья Ньето, передает канал TeleSur.

12 декабря президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор представит инициативу своей администрации по отмене образовательной реформы. Новое правительство представит собственный план, который в первую очередь ориентирован на достижение бесплатного и доступного образования для всех слоев населения, а также на защиту прав учителей.

Реформа 2012 года, в частности, предполагала введение систем штрафных баллов и экзаменации учителей. Штрафные баллы или троекратное отсутствие на рабочем месте влекли за собой увольнение.

«Я против так называемой образовательной реформы, потому что это рецепт Международного валютного фонда, который является частью так называемых структурных реформ. Она не соответствует нашей реальности и не решает проблему отсталости в образовании», — подчеркивал Лопес Обрадор во время избирательной кампании. По его словам, она имеет неолиберальный и приватизационный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, Лопес Обрадор возглавляет Мексику с 1 декабря. Это первый президент Мексики за несколько десятилетий, представляющий левый политический лагерь. В своей предвыборной программе он обещал в первую очередь изменить к лучшему положение бедных слоев населения.

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