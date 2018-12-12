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Матвиенко: Оснований для внесения изменений в Конституцию не существует

Политика

Конституцией были заложены долгосрочные основы для развития российского парламентаризма

Матвиенко: Оснований для внесения изменений в Конституцию не существует
Иван Шилов © ИА REGNUM
Валентина Матвиенко

Москва, 12 декабря 2018, 11:02 — REGNUM  Конституция России доказала свою эффективность и нет никаких оснований для того, чтобы вносить изменения в её основные положения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 декабря заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии семинара для руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ — членов Совета законодателей РФ.

«Конституция доказала свою значимость, важность и за все эти годы она ни разу не подвергалась эрозии. По моему убеждению, нет никаких оснований вести дискуссию о необходимости изменений в основные положения Конституции», — заявила Матвиенко.

По её словам, Конституцией были заложены долгосрочные основы для развития российского парламентаризма, была создана «серьёзная правовая основа нашей страны в самых разных сферах». Она подчеркнула, что за последние 25 лет в текст Основного закона вносились только коррективы технического характера, не затрагивающие основных статей.

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