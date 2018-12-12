В Совфеде ответили Порошенко на «войну» в Керченском проливе

Москва, , 10:57 — REGNUM В Совфеде не согласны с позицией президента Украины Петра Порошенко относительно провокации в Керченском проливе, ситуацию войной не считают, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

«Президент Украины Петр Порошенко или не понимает, что такое война, или, что куда вероятнее, продолжает пугать украинский народ, видя в страхе свое единственное предвыборное оружие», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

По его словам, действия российских пограничников — «это ответ на агрессию, на провокацию, и ответ более чем гуманный».

Президент Украины Петр Порошенко сравнил инцидент в Керченском проливе с «войной».

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