Среда, 12 Декабря 2018 года
12:23:35 МСК

В Совфеде ответили Порошенко на «войну» в Керченском проливе

Политика

Гуманный ответ

В Совфеде ответили Порошенко на «войну» в Керченском проливе
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Москва, 12 декабря 2018, 10:57 — REGNUM  В Совфеде не согласны с позицией президента Украины Петра Порошенко относительно провокации в Керченском проливе, ситуацию войной не считают, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

«Президент Украины Петр Порошенко или не понимает, что такое война, или, что куда вероятнее, продолжает пугать украинский народ, видя в страхе свое единственное предвыборное оружие», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

По его словам, действия российских пограничников — «это ответ на агрессию, на провокацию, и ответ более чем гуманный».

Президент Украины Петр Порошенко сравнил инцидент в Керченском проливе с «войной».

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко заявил о «войне» с Россией в эфире телеканала США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить