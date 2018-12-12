Власти Пакистана раскритиковали США за внесение страны в черный список

Исламабад, , 11:00 — REGNUM Власти Пакистана подвергли критике Соединенные Штаты за внесение страны в черный список государства, нарушающих свободу вероисповедания, сообщает 12 декабря Anadolu.

По мнению официальных чиновников Пакистана, данное решение политически мотивированное и одностороннее.

«Помимо явных предубеждений, отраженных в подобных решениях, существуют вопросы к тем лицам, которые принимали непосредственное участие во включении страны в черный список», — подчеркнули в министерстве иностранных дел Пакистана.

Напомним, во вторник 11 декабря власти Соединенных Штатов включили Пакистан в список стран, нарушающих свободу вероисповедания. Данный шаг последовал после некоторого охлаждения в отношениях между двумя странами.

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