Правозащитные пустоты и нечистоты России

Илларион Гирс, , 10:54 — REGNUM

Российская правозащита — имя не существительное, она слепа, глуха и нема. Если сегодня где-то в мире торжествует справедливость, то не благодаря вмешательству российских правозащитников. Если в России сегодня побеждает несправедливость, то обычно с их молчаливого согласия.

Два дела, одно в Латвии, другое в России, служат тому доказательством. Недавно латвийский суд оправдал двух граждан России, Александра Куркина и Андрея Попко, а заодно и негражданина Латвии Владимира Линдермана, которых поначалу, в горячке гибридной войны, обвинили в шпионаже и терроризме за мирную акцию эффектного протеста против антироссийской милитаризации Латвии, а потом не смогли доказать даже хулиганства.

Суд второй и, 4 декабря 2018 года, третьей инстанции вчистую оправдал Куркина и Попко (Линдерман был оправдан уже судом первой инстанции), но отнюдь не благодаря содействию российских правозащитников. Российская правозащита к делу россиян Куркина, Попко и Линдермана проявила полную безучастность.

«Без вины виновными в Латвии назначают ваших соотечественников, почему вы не заступаетесь?» — с таким правозащитным вопросом к российским коллегам я обращался в сентябре 2016 года, когда до полного оправдания российских нацболов, проведших в латвийской тюрьме без малого четыре месяца, оставалось ещё два года. И ответом было полное безразличие, безразличие словом и безразличие делом.

Но так же безучастны российские правозащитники и к судьбе нацбола Александра Аверина, которого 7 декабря сего года уже российский суд приговорил к трём годам лишения свободы по весьма сомнительному делу, якобы за контрабанду оружия. Между тем Аверин хорошо известен в патриотических кругах своей пророссийской (!) активностью под флагом организации «Другая Россия» и тем, что в 2014 году, как и многие другие нацболы, поехал в Донбасс, где в интересах России рисковал своей жизнью.

Общеизвестные объективные факты по этому делу дают достаточные основания подозревать, что Аверину попросту подбросили то оружие, за контрабанду которого недавно осудили. Весьма вероятно, здесь имела место примитивная провокация.

Из общедоступных источников известно, что:

(1) 23 марта сего года в своём профиле в соцсети Facebook Аверин общедоступно разместил следующее сообщение:«В связи с недавней провокацией против Кирилла Морозова считаю нужным сообщить городу и миру, что являюсь законопослушным человеком, к оружию, наркотикам или иным запрещенным веществам отношения не имею. Улицу перехожу на зелёный свет светофора»;

(2) 12 апреля сего года Аверина задержали на российской границе, якобы при нём был обнаружен пистолет;

(3) принадлежность Аверину якобы изъятого у него пистолета в деле подтверждается лишь одним смазанным отпечатком среднего пальца руки, якобы обнаруженным на задней части пистолетного затвора, при том, что, согласно данным независимой дактилоскопической экспертизы, отпечаток этот уместиться на указанном месте пистолета физически никак не мог.

3 Victor Арест

Вышеприведённые факты выставляют уголовное дело против Аверина в крайне сомнительном свете. В ходе суда над ним многие вопросы так и остались без ответа. В частности:

(1) как это доброволец, ранее многократно пересекавший границу ДНР и ЛНР, опытный российский оппозиционер, получавший угрозы и опасавшийся провокации, мог пойти на то, чтобы заявиться на КПП с пистолетом?

(2) если же пистолет при нём всё-таки был, то каковы мотивы такой очевидной глупости со стороны отнюдь не глупого общественно-политического деятеля?

Отношение российских властей к патриотам России из нелиберального лагеря, находящимся в оппозиции, как к нынешней власти, так и к так называемой либеральной оппозиции, просто отвратительно. Все злоключения Алексея Навального и ему подобных выглядят ласковыми ролевыми играми в сравнении с гонениями против нацболов.

И нет в сегодняшней России истинных правозащитников. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) есть, а борцов за права человека в нём нет. Возникает вопрос: кто все эти люди в России, коих российская власть признаёт правозащитниками? Судя по делам их, они суть функционеры, преисполненные страха и искательства перед теми, кого обязаны критиковать. Они заслуживают самых горьких упрёков и самого сурового порицания со стороны тех, за кого обязаны вступаться.

На недавнем заседании СПЧ Владимир Путин заявил, что «Совет всегда занимает активную позицию, когда грубо нарушаются права россиян, соотечественников, в том числе и в других странах. Это наша общая задача — отстоять права граждан России, где бы они ни находились, в любой точке земного шара». Если правдиво, как есть, то задача описана верно, а вот выполнение задачи оценено крайне ошибочно.

Однако в системе, где ключевым является негласное бюджетное правило признавать правозащитными по внутрироссийским делам и подпитывать только те организации, что угождают постсоветской российской власти, действенная правозащита невозможна. А СПЧ представляется сборищем дутых величин, обслуживающих правительственную информационную повестку.

И кто же будет прислушиваться к мнению учреждения, которое только тем и занимается, что профанацией правозащитной деятельности? Никто, ни в самой России, ни тем более за её пределами.