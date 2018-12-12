Законопроект о санкциях за финансовые преступления ГД приняла во II чтении

Москва, , 10:48 — REGNUM Возбуждать уголовное дело за необоснованное увольнение предпенсионеров или за отказ при приеме их на работу будут по заявлению таких лиц. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря, соответствующую поправку приняла Госдума при обсуждении законопроекта о декриминализации ряда преступлений в финансовой сфере.

Преступления, связанные с необоснованным отказом в приеме на работу или увольнением лиц предпенсионного возраста, включаются в перечень уголовных дел частно-публичного обвинения (когда уголовное дело возбуждается исключительно по заявлению потерпевшего и не подлежит прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым).

«Нормы УПК РФ уже относят к делам частно-публичного обвинения аналогичные по характеру преступления, связанные с необоснованным отказом в приеме на работу или увольнении беременной женщины или женщины, имеющей ребенка до трех лет. В этой связи представляется целесообразным отнести к такой категории и аналогичные преступления в отношении лиц предпенсионного возраста», — заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Кроме того, в перечень попадают уголовные дела о преступлениях, затрагивающих интересы только потерпевших, без причинения ущерба интересам третьих лиц или государству. Это относится к незаконному получению кредита; злостному уклонению от погашения кредиторской задолженности; злостному уклонению от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством о ценных бумагах; незаконному использованию средств индивидуализации товаров (работ, услуг); злоупотреблению полномочиями.

Кроме того, предлагается установить запрет заключения под стражу подозреваемых и обвиняемых в злоупотреблении полномочиями в сфере предпринимательской деятельности. Исключение будет для подозреваемых или обвиняемых в незаконной организации, проведении азартных игр — в отношении таких лиц заключение под стражу на досудебной стадии уголовного производства сможет применяться.

Законопроект, направленный на либерализацию уголовного законодательства Госдума приняла во втором чтении. Поправки в УК и УПК позволяют прекращать уголовные дела в случае возмещения ущерба, причиненного преступлением гражданину, организации или государству. В перечень таких преступлений попадают мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности; преступления небольшой тяжести, связанные с мошенничеством в сфере кредитования; в сфере страхования; в сфере компьютерной информации; с использованием электронных средств платежа; при получении выплат; преступления небольшой тяжести, сопряженные с нарушением авторства и плагиатом; с нарушением изобретательских и патентных прав; преступления небольшой тяжести, связанные с причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием; с присвоением или растратой; преступления, связанные с невыплатой зарплаты, пенсий, стипендий, пособий или иных выплат.

Если лицо, впервые совершившее такое преступление, полностью возместило причиненный ущерб и выплатило соответствующую компенсацию, то оно будет освобождено от уголовной ответственности.

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