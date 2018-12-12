Индонезия помогает Восточному Тимору стать членом АСЕАН — МИД

Джакарта, , 10:50 — REGNUM Генеральный директор по сотрудничеству Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) министерства иностранных дел Индонезии Джозе Таварес заявил, что Индонезия поможет Восточному Тимору стать членом АСЕАН, сообщает Sindonews.

Джозе Таварес заявил, что Восточный Тимор пока не может стать членом АСЕАН из-за несогласия одной страны-члена Ассоциации. По его словам, АСЕАН придерживается принципа консенсуса, где решение может быть принято, только если все страны-члены дадут свое согласие.

Индонезия продолжает помогать Восточному Тимору стать членом региональной организации путем сближения со странами-членами АСЕАН.

Известно, что Восточный Тимор неоднократно был приглашен на заседания АСЕАН по самым разным региональным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, ООН возложила на Индонезию задачу по оказанию помощи Восточному Тимору в контексте сотрудничества Юг-Юг, которое, в частности, направлено на улучшение водоснабжения.

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