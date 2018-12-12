На Ставрополье задержан участник нападения на псковских десантников

Ставрополь, , 10:28 — REGNUM В Ставропольском крае задержан член банды Басаева, один из участников нападения на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба СКР. Шамиль К. подозревается следствием в совершении целого ряда преступлений, в том числе — участие в вооруженном мятеже, участие в банде, посягательство на жизнь военнослужащих.

«В связи с особой тяжестью совершенных преступлений, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время, следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в ходе произошедшего нападения, проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, кроме того, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение», — говорится в сообщении СКР.

Вооруженное нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск бандой под общим руководством Басаева и Хаттаба было совершено в 2000 году в районе с. Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Тогда погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения. Были уничтожены около 500 боевиков.

Отметим, что в конце ноября СКР сообщило о задержании еще двоих бандитов — участников нападения на псковских десантников в Чечне. Оба подозреваемых были арестованы.

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