Послы пяти государств вручили Назарбаеву верительные грамоты

Астана, , 10:28 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от послов Афганистана, Ирана, Киргизии, Литвы и Армении, сообщает 12 декабря агентство «Казинформ».

В ходе церемонии вручения верительных грамот глава государства поздравил дипломатов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, отметив, что она проходит в преддверии Дня независимости Казахстана.

В церемонии приняли участие послы Афганистана Мохаммад Фархад Азими, Ирана Маджид Самадзаде, Киргизии Жээнбек Кулубаев, Армении Гагик Галачян и Литвы Гинтаутас Васюлис.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа 2018 г. президенту Казахстана верительные грамоты вручили послы Украины, Германии, Ливана, Пакистана и Бразилии.

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