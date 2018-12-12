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Экономику Украины призвали избавить от «российского влияния»

Политика

Реформирование энергетического сектора должно стать центральной темой в отношениях Вашингтона и Киева

Вашингтон, 12 декабря 2018, 10:20 — REGNUM  Американская администрация должна надавить на Киев с целью ускорения реформирования украинской энергетической сферы, заявили в аналитическом центре госдепа США. Об этом сообщает 12 декабря RT.

По мнению экспертов совета по международным отношениям США, такое воздействие администрации президента США Дональда Трампа поможет избавить экономику Украины от влияния России.

«Следует сделать реформирование энергетического сектора центральной темой в отношениях с этой страной», — цитирует агентство документ аналитиков госдепа США.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что на Украине энергетический сектор контролирует мафия, которая зарабатывает сотни миллионов долларов на закупках импортного угля и уничтожении украинской угольной отрасли.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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