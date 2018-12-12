Премьер-министра Украины обвинили в служебной халатности

Киев, , 10:23 — REGNUM На Украине суд обязал национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начать расследование против украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщают 12 декабря «Украинские новости».

Согласно сообщению, в НАБУ от гражданина было направлено обращение с просьбой проверить действия Гройсмана на злоупотребление служебным положением и служебную халатность, однако бюро не стало рассматривать обращение. Тогда гражданин обратился в суд, который согласился с гражданином и обязал НАБУ начать расследование против Гройсмана.

Напомним, ранее НАБУ открыло уголовное дело против бывшего главы украинского правительства Арсения Яценюка и министра юстиции Украины Павла Петренко по факту злоупотребления ими служебных полномочий.