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Премьер-министра Украины обвинили в служебной халатности

Политика

НАБУ обязано начать уголовное расследование против Гройсмана

Киев, 12 декабря 2018, 10:23 — REGNUM  На Украине суд обязал национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начать расследование против украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщают 12 декабря «Украинские новости».

Согласно сообщению, в НАБУ от гражданина было направлено обращение с просьбой проверить действия Гройсмана на злоупотребление служебным положением и служебную халатность, однако бюро не стало рассматривать обращение. Тогда гражданин обратился в суд, который согласился с гражданином и обязал НАБУ начать расследование против Гройсмана.

Напомним, ранее НАБУ открыло уголовное дело против бывшего главы украинского правительства Арсения Яценюка и министра юстиции Украины Павла Петренко по факту злоупотребления ими служебных полномочий.

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Политическая жизнь Украины
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