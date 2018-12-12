Удастся ли Порошенко смазать геополитику церковным расколом

Станислав Стремидловский, , 10:15 — REGNUM

Осталось всего ничего до 15 декабря — дня, когда, судя по всему, в Киеве будет проведен «объединительный Собор», на котором, опять же предположительно, объявят о появлении на Украине еще одной религиозной структуры, Единой поместной православной церкви (ЕППЦ). Безусловно, остается возможность того, что собор могут отложить на какое-то время, если не успеют согласовать сейчас противоречия между его участниками, в данном случае — между Константинопольским патриархатом и непризнанной Украинской православной церковью Киевского патриархата. Но главный консенсус среди инициаторов создания ЕППЦ есть, они хотят получить ее и как можно скорее.

Великие беды иногда являются суммой мелких амбиций. И в этом смысле нынешние усилия администрации украинского президента Петра Порошенко, епископата УПЦ МП и Константинопольского патриархата выглядят пародией на трагедию, которую уже испытывал более 400 лет назад православный мир, увенчавшуюся Брестской унией и появлением в Речи Посполитой тех, кого сегодня мы знаем под именем украинских греко-католиков. Тогда, правда, ставки были куда выше, чем желание нынешнего президента Украины переизбраться на второй срок. Напомним, что унию инициировали Римская курия и польский король Сигизмунд III Ваза. Как отмечали русские историки XIX века, польское правительство надеялось через такой способ «примирения» православных и католиков «противодействовать возраставшему могуществу Турецкой империи, угрожавшей не только Польше, но и всей христианской Европе». Это совпадало с видением Святого престола, который со второй половины XVI века формировал коалицию против Османской империи, в которую должны были войти, помимо Речи Посполитой, Русское царство, Священная Римская и Персидская империи.

Однако по разным причинам альянс создать не удалось, а вот греко-католики остались. И развитие событий привело к тому, что целеполагание их сбилось. Вместо того чтобы, подобно ракете, поразить Стамбул, уния развернулась в полете и ударила по своим же отцам-основателям, Варшаве и Риму, серьезно зацепив непредвиденную цель — Москву. Уже спустя три сотни лет украинские греко-католики стали серьезнейшей головной болью для поляков, выступив в качестве центра интриги против них, что в XX веке вылилось в кровавые погромы мирного польского населения во время Волынской резни и в целом в борьбу со Второй республикой. Радикализация униатов, их духовенства и паствы, доставила немалые хлопоты Святому престолу, являясь источником вражды между польским католическим миром и украинским греко-католическим. Не будет преувеличением сказать, что с этим же предстоит столкнуться «родителям» нынешней православной «Украинской церкви». Вопрос в том, кого первым объявит врагом эта ЕППЦ — Константинополь, власти в Киеве или заморских американцев, которые, как говорят, тоже приложили свою руку.

Процессы формирования унии, как и четыреста лет назад, не будут мирными и сегодня. Уже сейчас приходят сообщения о захватах храмов, принадлежащих канонической Украинской православной церкви Московского патриархата, за счет которой надеются поживиться творцы ЕППЦ. Священников и епископов УПЦ МП вызывают на допросы в Службу безопасности Украины, проводятся обыски, и кто знает, какие угрозы им приходится выслушивать и чего ждать дальше. В гораздо больших масштабах это продолжится после появления на свет новой «Церкви». Брестская уния вызвала к жизни князя Иеремию Вишневецкого, который даже по меркам того кровавого времени вызывал изумление своей крайней жестокостью, любовью к убийствам и пыткам. Новая «константинопольская уния» способна породить новых «героев», пусть и не таких кровожадных. Всю ответственность за это будет нести не только киевский режим и Порошенко, но и Фанар с патриархом Варфоломеем. Фактически Константинопольский патриархат выступит сегодня в роли того, кто вызвал и освятил гражданскую войну в православном мире. Таким его запомнят в церковных хрониках.

Фанар пытается перестраховаться, понимая опасность возникновения на Украине этнофилетической «Церкви». Об этом говорится в аналитических материалах на сайтах, связанных с Константинопольским патриархатом. Там предъявляют претензии главе УПЦ КП патриарху Филарету, прямо заявляется, что Фанар будет противодействовать попыткам сделать из ЕППЦ некую «национальную Церковь». С этой же целью Константинопольский патриархат взял исключительно на себя работу по составлению Устава для новой структуры, отодвинув в сторону украинских епископов. Если верить утечкам, их будут жестко контролировать в повседневном руководстве и по таким важным вопросам церковной жизни, как, например, прославление святых. Но вряд ли Константинопольский патриархат сможет справиться с украинской стихией. Рано или поздно она вырвется на поверхность, и никакие уставы ее не удержат. Фанарские старцы могут спросить в Ватикане по сему поводу, удается ли Святому престолу удерживать их греко-католиков. Ответ понятен — нет. Если уж даже папу Римского Франциска епископы Украинской греко-католической церкви «обличали» за встречу и слова с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, то…

Но серьезнейшие проблемы получают не только Константинополь и Украина. С новым для себя феноменом сталкивается Россия. До сих пор, если говорить об украинском христианстве, антироссийский фактор здесь был связан исключительно с униатством. Учитывая двойственную природу греко-католичества, это позволяло Москве в случае надобности все сваливать на «козни Ватикана». Однако в контексте ЕППЦ такое уже не пройдет. Россия получит мощную и организованную православную антироссийскую силу. И сложно сказать, как эту ментальную травму перенесет наш народ, который столкнется с тем, что вроде бы православные братья вдруг стали волками в овечьей шкуре. При этом не следует испытывать иллюзий, что джинна можно будет загнать в бутылку. Дело сделано. Тех же униатов запрещали в Российской империи и Советском Союзе, гоняли в Речи Посполитой и Польше. Однако нет тех империй и республик, а Украинская греко-католическая церковь есть.

Так что для Москвы наступает время делать выводы, в том числе в отношении тех, кто должен был предотвратить негативный сценарий. Были среди них люди, которые искренне старались, но допускали ошибки. А были и те, кто сознательно дезинформировал и лгал. Понять и простить можно только первых. Помимо того, православным пора задуматься и над тем, что является сутью христианского единства, только ли возможность причащаться из единой чаши, как до недавнего времени было с Константинопольским патриархатом.