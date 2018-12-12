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В США Россию и Китай заподозрили в создании «Восточной Антанты»

Политика

Союзничество двух бывших империй должно беспокоить западные страны, полагает обозреватель The Hill

Вашингтон, 12 декабря 2018, 10:13 — REGNUM  Недоверие к политике США вынуждает Россию и Китай налаживать прочный союз, несмотря на противоречия. Странам Запада стоит обеспокоиться из-за «Восточной Антанты», пишет обозреватель The Hill Джефф Хоун.

Власти западных стран полагают, что многочисленные преграды не дадут Москве и Пекину сформировать крепкий союз. Однако и о территориальных спорах, и об исторической враждебности можно забыть ради противодействия мировому господству Вашингтона, полагает автор.

Сила союза РФ и Китая в том, что ни одна из стран не угрожает существованию другой, не собирается навязывать свой государственный строй, а конкурирует лишь за землю и ресурсы. Запад же продвигает свою идеологию и устройство в качестве единственно верных.

Союзничество двух бывших империй должно беспокоить западные страны. Пора задавать вопрос не способности РФ и КНР к сотрудничеству, а о том, сформировался ли уже их союз и какую силу он может обрести, заключает Хоун.

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Внешняя политика США
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