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Парламент Казахстана одобрил соглашение с Таджикистаном о миграции

Политика

Соответствующее соглашение было подписано между правительствами двух стран 14 марта 2018 года

Парламент Казахстана одобрил соглашение с Таджикистаном о миграции
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Астана, 12 декабря 2018, 10:12 — REGNUM  Депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили законопроект о ратификации соглашения между Казахстаном и Таджикистаном о сотрудничестве в сфере миграции, сообщает 12 декабря агентство «Казинформ».

Законопроект представил депутатам министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов. Соответствующее соглашение было подписано между правительствами двух стран 14 марта 2018 года.

Соглашение увеличивает срок пребывания граждан двух стран на территории другой страны без регистрации до 30 дней. Срок пребывания на территории сторон увеличен до 90 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году полиция Казахстана выявила 15 260 человек с двойным гражданством. К ответственности были привлечены 555 человек, 102 человека были выдворены из страны, остальные покинули республику после оплаты штрафа.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Казахстана выявила более 15 тыс. лиц с двойным гражданством

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