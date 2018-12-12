Глава Генштаба ВС России и главком силами НАТО в Европе встретятся в Баку

Баку, , 09:52 — REGNUM Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти встретятся в Баку 12 декабря.

Об этом сообщил Скапаротти на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Report. az со ссылкой на сайт президента Азербайджана.

«Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти поблагодарил президента Азербайджана за то, что Баку примет 12 декабря его встречу с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым», — говорится в сообщении.

Главком также подчеркнул, что Баку является «вполне подходящим местом для проведения встречи в формате НАТО — Россия».