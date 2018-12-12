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Медведев поддержал проведение глобального саммита в Екатеринбурге

Политика

Саммит запланирован на июль 2019 года

Медведев поддержал проведение глобального саммита в Екатеринбурге
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 12 декабря 2018, 09:46 — REGNUM  Екатеринбург в июле 2019 года примет Глобальный саммит по производству и индустриализации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

С предложением провести такой саммит на Урале выступил Минпромторг России. Теперь в двухмесячный срок от него ждут предложений по составу оргкомитета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что саммит пройдёт в Екатеринбурге, было известно ещё весной. 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин пригласил участников ПМЭФ на Средний Урал. Также на полях форума было подписано соглашение о проведении саммита.

Напомним, этот саммит уже будет вторым по счёту. Первый прошёл в 2017 году, его принимали Объединённые Арабские Эмираты.

Читайте ранее в этом сюжете: На ПМЭФ подписано соглашение о саммите GMIS-2019 в Екатеринбурге

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Макроэкономика России
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