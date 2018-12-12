Вице-президент Индонезии: «Мы финансируем Папуа»

Джакарта, , 09:45 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что правительство никогда не забирало богатство индонезийской провинции Папуа во имя центра, вместо этого были предприняты все усилия для развития региона, сообщает Antaranews.

«Заявления о том, что центральное правительство забирает богатства Папуа, абсолютная неправда. Наоборот, мы финансируем Папуа, также как и Аче», — заявил Юсуф Калла.

Вице-президент добавил, что правительство вложило в Папуа почти 100 трлн рупий или около 7 млрд долларов США.

Юсуф Калла подчеркнул, что центральное правительство не даст независимости Папуа.

«О чем еще можно вести диалог? Все было предоставлено провинции Папуа, кроме независимости», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии назвал погибших строителей героями развития Папуа, поскольку они обеспечивали развитие восточной части страны. Неизвестные убили 24 рабочих во время строительства отрезка дороги Вамена-Мумугу 4 декабря 2018 года.

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