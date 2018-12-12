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Премьер-министр Ирака о формировании правительства: я ни при чем

Политика

Из 22 министерских должностей восемь остаются вакантными

Багдад, 12 декабря 2018, 09:41 — REGNUM  Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди заявил, что задержка в формировании правительства не его вина, сообщает 12 декабря Al Arabia.

«Это не мое решение», — подчеркнул премьер-министр во время очередной еженедельной пресс-конференции.

«Когда дело касается внутренней политики и вопросов обороны, то дело за политическими блоками, а не за премьер-министром», — добавил Махди.

Напомним, в Ираке на протяжении двух месяцев не удается полностью сформировать правительство: из 22 министерских постов вакантными остаются восемь. Причиной тому является противостояние между основными политическими партиями, которые не могут между собой договориться.

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Внутренняя политика Ирака
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