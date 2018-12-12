Полиция Казахстана выявила более 15 тыс. лиц с двойным гражданством

Астана, , 09:41 — REGNUM В 2018 году министерство внутренних дел Казахстана выявило 15 260 граждан республики, имеющих двойное гражданство, заявил глава ведомства Калмуханбет Касымов в Мажилисе парламента, сообщает 12 декабря агентство «Казинформ».

Министр представил депутатам законопроект, который ратифицирует соглашение между Казахстаном и Таджикистаном о сотрудничестве в сфере миграции.

К ответственности было привлечены 555 человек с двойным гражданством, 102 человека были выдворены из страны. Остальные нарушители заплатили штраф и сами покинули Казахстан.

Касымов добавил, что после ратификации соглашения с Таджикистаном стороны будут обмениваться информацией о лицах с двойным гражданством. Подобный документ готовится с Россией, Азербайджаном, Туркменией, Киргизией, Арменией и Грузией.

Отметим, в соответствии с п. 3 ст. 10 Конституции Казахстана и ст. 3 Закона «О гражданстве Республики Казахстан» за гражданином республики не признается гражданство другого государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году полиция Казахстана привлекала к ответственности 37 тыс. человек, проживающих без регистрации. В ходе оперативно-профилактических мероприятий инспекторы проверили более 9 тыс. квартир.

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