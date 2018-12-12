Свердловский губернатор встревожен повышением зарплаты мэру Екатеринбурга

Екатеринбург, , 09:13 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встревожен повышением зарплаты мэру Екатеринбурга. Об этом он заявил на внеочередном заседании президиума регионального политсовета «Единой России».

Глава региона обратил внимание собравшихся на то, что в Екатеринбурге и области принят дефицитный бюджет. В связи с этим повышение зарплат чиновникам и депутатам вызывает тревогу. Также он призвал собравшихся быть ответственными за те решения, которые они принимают.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гордума повысила зарплату мэру и чиновникам вчера, 11 декабря. Возник скандал. А затем в ситуацию вмешалось федеральное руководство «Единой России», которое потребовало отменить это решение.

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