В Якутии намерены защищать дольщиков от недобросовестных застройщиков

Якутск, , 09:04 — REGNUM В Якутии удалось сократить число проблемных объектов долевого строительства с 16 до 6. Об этом заявил министр строительства республики Павел Аргунов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Теперь проблемы с недостроями, в которых вложены деньги жителей Якутии, в республике намерены предотвращать: недобросовестные застройщики руководство региона планирует не допускать на рынок строительства жилья. Такое решение было принято на межведомственном совещании по вопросам повышения эффективности работы органов прокуратуры, государственной власти, местного самоуправления и контролирующих органов республики в вопросах контроля за соблюдением прав участников долевого строительства многоквартирных домов.

По информации министра строительства республики Павла Аргунова, в республике зафиксировано 7 потенциально опасных объектов — есть угроза не завершения их строительства. Сегодня в республике итак уже насчитывается, по данным главы ведомства, 584 обманутых дольщика.

«Наша обязанность восстановить нарушенные права наших граждан. Это касается и наказания, которое должны понести, допустившие нарушение прав граждан. Эту работу надо усиливать, чтобы было понимание неотвратимости наказания и соразмерности ответа за ущерб, который был нанесен», — отметил премьер-министр республики Владимир Солодов, обращаясь к сотрудникам органов прокуратуры и правоохранительных органов республики.

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Он поставил задачу министерству строительства региона скоординировать работу по защите прав дольщиков, не заменяя при этом органы местного самоуправления, в компетенции которых находится выделение земельных участков и определенных процедурных вопросов. Работа по защите дольщиков от недобросовестных застройщиков в регионе будет усилена, заверил премьер-министр.

Не допуская на рынок такие компании, руководство республики, тем не менее, намерено наращивать темпы жилищного строительства в регионе. В связи с эти Владимир Солодов подчеркнул, что, отсеивая потенциально опасные для жителей республики компании, важно не перегнуть палку, так как это может сказаться на объёмах ввода жилья.

Главной отправной точкой для увеличения количества вводимых в эксплуатацию новых домов в Якутии станет программа расселения из ветхого жилья. На эти цели Якутия получит из федерального бюджета рекордное финансирование — порядка 60 млрд. рублей до 2024 года. Эта самая большая сумма из выделяемых субъектам страны средств. Данная программа поможет, в том числе и решению проблемы с реализацией непроданных квартир, построенных способом долевого строительства.

Что касается тех жителей республики, которые уже пострадали от действий недобросовестных застройщиков, то достраивание таких домов не является обязанностью бюджета республики, подчеркнул Владимир Солодов.

«Мы должны помогать гражданам, которые пострадали от мошеннических действий, чтобы по мере возможностей смягчить, возникший негатив. Но это не означает, что республика должна за свой счёт достраивать все дома, — заявил Владимир Солодов. — И то, что правительство делает по ряду районов, это та помощь, которую мы посильно можем выкроить. Республика не может выделить в полном объеме средства для достройки всех домов. В крайних случаях мы даем субсидии, но они должны быть направлены на помощь пострадавшим гражданам, а не на поддержку застройщиков. Самоцель — это помощь гражданам, которые пострадали от мошеннических действий, а не завершение объектов. Прошу в нашей дальнейшей работе это учитывать. Это не означает, что республика не будет выделять средства на решение проблемы. Мы наоборот усиливаем работу в этом направлении. Так, в следующем году будет выделено в три раза больше денег, чем в прошлом году — 150 миллионов рублей. С учетом сложной ситуации бюджета, это очень серьезная сумма».

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С целью снижения количества пострадавших от действий недобросовестных застройщиков людей руководство республик намерено заниматься правовым и финансовым просвещением жителей региона. Кроме того, муниципалитета региона поручено внимательно проверять строительные компании перед выдачей разрешения на строительство новых домов и проводить разъяснительную работу с гражданами. Также Владимир Солодов указал уделить большое внимание проблеме двойных продаж квартир и тщательно сформировать реестр граждан, пострадавших от действий мошенников.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Якутии на 2019 год обманутые дольщики республики просят предусмотреть 150 млн рублей на достройку четырёх домов. Такую поправку к бюджету они предлагали принять депутатам, а теперь пытаются включить эти расходы через региональный минстрой.