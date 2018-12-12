Финдиректор Huawei освобождена под залог в $7,5 млн

Оттава, , 08:52 — REGNUM Канадский суд принял решение об освобождении под залог финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она будет находиться под домашним арестом, ожидая возможного решения о высылке в США, сообщает газета The Star Vancouver.

Судья Уильям Эрк постановил, что не менее пяти поручителей должны внести за Ваньчжоу 10 млн канадских долларов ($7,5 млн), большую часть суммы — наличными. Кроме того, топ-менеджер китайском компании должна будет находиться в доме своего мужа в Ванкувере под круглосуточным наблюдением.

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Местоположение Ваньчжоу отследит специальный браслет. Действительные паспорта гражданки КНР и Гонконга она должна сдать и не приближаться к аэропорту Ванкувера и береговой линии.

У США, пояснил судья, есть 60 дней, чтобы направить и обосновать перед Канадой запрос об экстрадиции Ваньчжоу. Этот срок истекает 8 января. При отсутствии запроса финдиректор Huawei будет свободна.

Как сообщало ИА REGNUM, финдиректора китайской Huawei Мэн Ваньчжоу щадержали 1 декабря в Ванкувере по запросу США. Ей инкриминируют организацию сделок с Ираном в обход американских санкций.

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