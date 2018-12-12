Экс-депутат Рады объяснил, почему украинские граждане едут в Россию

Киев, , 08:43 — REGNUM Социальная политика украинских властей вынуждает граждан страны уезжать на заработки в Россию. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов.

По его словам, на сегодняшний день в России на низкоквалифицированных работах задействованы около 3 млн жителей Украины.

«Они не работают, в отличие от Лободы и еще кого-то, в шоу-бизнесе. Они работают на низкоквалифицированной работе, которую не хотят выполнять москвичи, питерцы», — цитирует его словам телеканал.

Также Куликов подчеркнул, что этим украинским гражданам мешает работать на родине политика Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель фракции Рады «Оппозиционный блок» Вадим Новинский заявил, что разрыв «Большого договора» с Россией может поставить под удар права 3 млн украинцев, находящихся на заработках в РФ.

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