Тихоокеанский флот усилят «Калибрами»

Москва, , 08:34 — REGNUM Российский Тихоокеанский флот (ТОФ) будет усилен шестью дизель-электрическими субмаринами, восемью корветами, вооруженным «Калибрами» эсминцем, атомными подлодками и малыми ракетными кораблями. Об этом рассказал командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц в интервью газете «Красная звезда».

Так, до конца года в состав флота должен войти корвет проекта 20 380 «Громкий», его испытания подходят к концу. В 2019 году ТОФ получит первый корабль с комплексом крылатых ракет «Калибр» на борту — корвет «Гремящий» проекта 20 385.

Четыре малых ракетных корабля проекта 22 800 — носители крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» — будут построены в Комсомольске-на-Амуре. Модернизация большого противолодочного корабля «Маршал Шапошников» предполагает оснащение ударным ракетным комплексом.

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В рамках усиления подводной составляющей флот получит шесть новейших дизель-электрических субмарин проекта 636.3. Атомные ракетные крейсеры проекта 949А модернизируются под «Калибры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ анонсировало размещение у побережья Камчатки новой бригады подводных лодок проекта 677 «Лада». Субмарины будут прикрывать стратегические ракетоносцы и места их базирования.

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