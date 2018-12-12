Сотня китайских миротворцев направилась с годовой миссией в Судан

Пекин, , 08:29 — REGNUM Группа из 100 китайских миротворцев покинула Пекин по направлению в Судан в рамках миротворческой миссии, которая продлится один год, сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

Миротворцы войдут в первую группу саперной и инженерной команды общей численностью 225 человек, которая направится в район военного конфликта в суданском Дарфуре. Вторая группа покинет Китай 18 декабря.

Команда займется обеспечением поставок и осуществлением инженерных проектов, восстановлением зданий и строительством, а также ремонтом жилых домов, дорог и аэропортов.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские миротворцы открыли в Ливане бесплатный госпиталь, в котором девять медицинских работников занимаются консультациями и лечением болезней.

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