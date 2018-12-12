Палата представителей США признала «голодомор» на Украине «геноцидом»

Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Палата представителей (нижняя палата) конгресса (парламента) США приняла резолюцию, признающую голод 1932−1933 годов в СССР «геноцидом украинского народа», сообщает 12 декабря пресс-служба посольства Украины в США на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, резолюция была принята единогласно. Резолюция полностью аналогична той, которая была принята ранее сенатом (верхней палатой) конгресса США: в ней говорится, что «Сталин и его окружение совершили в 1932—1933 годах геноцид против украинского народа».

Таким образом, обе палаты конгресса США признали «голодомор» 1932−1933 годов.

Напомним, голод 1930-х годов поразил не только Украину, но и Россию, Белоруссию и Казахстан. Однако политики в Киеве, пришедшие к власти после госпереворота в 2014 г., считают этот период «голодомором» и вовсю используют его для обоснования своей русофобской политики.

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