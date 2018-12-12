Среда, 12 Декабря 2018 года
09:13:44 МСК

Трамп верит в народный бунт в случае своего импичмента

Политика

Тяжело объявить импичмент создателю «величайшей экономики», заявил президент США

Трамп верит в народный бунт в случае своего импичмента
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 12 декабря 2018, 08:17 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что не переживает из-за возможного импичмента. Свое спокойствие он объяснил угрозой народных волнений, сообщает Reuters.

По словам Трампа, он не участвовал ни в каких серьезных нарушениях, следовательно, и серьезных оснований для импичмента нет. Тяжело объявить импичмент человеку, за которым нет противоправных деяний и кто «создал величайшую экономику», отметил он.

«Думаю, что люди поднимут бунт, если это произойдет», — полагает Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, источники телеканала CNN рассказали об опасениях Трампа из-за возможного импичмента, в которых он признается своим помощникам. Поводом, отмечают эксперты, могут стать заявления бывшего адвоката главы США Майкла Коэна.

Читайте также: Трампа всерьез пугает возможный импичмент — CNN

Читайте ранее в этом сюжете: Демократы не готовы выдвинуть импичмент против Трампа — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить