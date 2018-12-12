Оппозиция Венесуэлы впала в «дикое безумие» из-за Ту-160

Каракас, , 07:47 — REGNUM Визит российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу привел в панику лидеров оппозиции. Об этом написал глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо на своей странице в Twitter.

Еще вчера лидеры оппозиции просили о военной интервенции в Венесуэлу и каждый день приглашали для вторжения международные силы. Однако визит вежливости российской авиации вызвал у них дикое безумие, рассказал политик.

«Одно дело вызывать дьявола, а другое — видеть, как он приходит», — написал Кабельо.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в аэропорт Майкетия близ Каракаса прибыли два российских стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС России. Российские самолеты примут участие в совместных учениях, нацеленных на защиту Венесуэлы.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку российских самолетов в Южную Америку «разбазариванием средств двумя коррумпированными правительствами». Власти РФ раскритиковали Помпео за неуместное и непрофессиональное заявление.

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