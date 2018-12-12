Среда, 12 Декабря 2018 года
09:16:08 МСК

Новосибирскому Минпромторгу нашли нового руководителя

Политика

Министерство возглавил заместитель уволенного Николая Симонова

Новосибирск, 12 декабря 2018, 07:38 — REGNUM  Вадим Васильев назначен исполняющим обязанности руководителя министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным местных СМИ, к своим обязанностям Васильев приступил ещё в понедельник, 10 декабря. На сайт новосибирского Минпромторга изменения внесены накануне, 11 декабря.

До назначения и.о., Васильев был заместителем министра ведомства. По данным РБК, «Вадим Васильев с 2010 года состоит в резерве управленческих кадров Новосибирской области, работал консультантом регионального Минпромторга».Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря исполняющий обязанности руководителя Минпромторга Новосибирской области Николай Симонов, который возглавлял министерство с апреля 2014 года, а в новом составе правительства при губернаторе Андрее Травникове долгое время значился как и.о., был уволен с поста.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ «уволили» исполняющего обязанности главы новосибирского Минпромторга

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить