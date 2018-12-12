Новосибирскому Минпромторгу нашли нового руководителя

Новосибирск, , 07:38 — REGNUM Вадим Васильев назначен исполняющим обязанности руководителя министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным местных СМИ, к своим обязанностям Васильев приступил ещё в понедельник, 10 декабря. На сайт новосибирского Минпромторга изменения внесены накануне, 11 декабря.

До назначения и.о., Васильев был заместителем министра ведомства. По данным РБК, «Вадим Васильев с 2010 года состоит в резерве управленческих кадров Новосибирской области, работал консультантом регионального Минпромторга».Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря исполняющий обязанности руководителя Минпромторга Новосибирской области Николай Симонов, который возглавлял министерство с апреля 2014 года, а в новом составе правительства при губернаторе Андрее Травникове долгое время значился как и.о., был уволен с поста.

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