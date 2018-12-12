Могерини: Антикоррупционные институты на Украине должны быть независимыми

Киев, , 07:38 — REGNUM Украинские антикоррупционные институты должны быть полностью независимыми, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает 12 декабря УНИАН.

По ее словам, за пять лет Украина начала много важных реформ: пенсионную, судебную, образовательную, в сфере здравоохранения и другие. Однако по-прежнему «много сложных вопросов сохраняется».

В частности, Могерини отметила, что Украина должна стремиться сделать все антикоррупционные структуры и прокуратуру полностью независимыми от власти.

Напомним, Украина после госпереворота в 2014 году взяла курс на евроинтеграцию и проводит реформы, которые требует ЕС и МВФ. Однако результаты этих реформ чаще всего только ухудшают жизнь украинских граждан.