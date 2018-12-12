Atlantic Council: Чего не хватает афганской стратегии Трампа?

Александр Белов, , 08:09 — REGNUM

За прошедший год стратегия президента США Дональда Трампа не принесла ощутимых результатов в Афганистане. Администрации следует проводить нынешнюю стратегию таким образом, чтобы создать условия для завершения войны в Афганистане, одновременно продвигая свои интересы в сфере борьбы с терроризмом. Также необходимо продемонстрировать, что умеренная исламская страна, взаимодействующая с международным сообществом, может добиться успеха, пишет Бхарат Гопаласвами в статье для издания Atlantic Council.

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Южно-азиатский центр Атлантического Совета НАТО организовал саммит с участием политиков, аналитиков и дипломатов, чтобы выявить пробелы в американской стратегии в Афганистане. В итоговом отчете «Обзор стратегии президента Трампа в Южной Азии» эксперты приводят ряд важных рекомендаций в отношении афганской стратегии США.

Во-первых, США должны продемонстрировать стратегическое терпение и свою приверженность Афганистану. Администрация Трампа должна четко заявить своим партнерам о своей приверженности Афганистану. Высокопоставленные американские чиновники должны заявить международному сообществу, чего США и их партнеры намерены достичь в Афганистане и как выглядит их долгосрочная стратегия. В настоящий момент у американских партнеров сохраняется ощущение, что Вашингтон заинтересован только в краткосрочной стратегии, которая позволила бы ему объявить о победе и вывести войска из Афганистана. Это ощущение необходимо развеять.

Во-вторых, необходимо расширить полномочия специального представителя США, он должен иметь возможность говорить от имени администрации, руководить политикой администрации и отвечать за разработку и реализацию стратегии. Спецпредставитель США по афганскому примирению Залмай Халилзад должен получить четкие политические полномочия от государственного секретаря и Белого дома.

В-третьих, выстроить взаимодействие с Пакистаном. Многие уверены в том, что сохранение террористических убежищ в Пакистане существенно осложняет или делает практически невозможным серьезный переговорный процесс с руководством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соединенные Штаты и их международные партнеры должны поставить пакистанское руководство перед выбором, который не позволит и дальше сохранять сложившийся статус-кво.

В-четвертых, необходимо наладить взаимодействие с соседями Афганистана. Соседи Афганистана должны быть уверены в том, что стабильный Афганистан будет продвигать, а не подрывать их региональные интересы. В частности, следует четко указать, что отношения Афганистана с Индией и Пакистаном не являются игрой с нулевой суммой. Пакистан также должен быть уверен в том, что Индии не позволят наносить ущерб его интересам в Афганистане.

В-пятых, необходимо найти точки соприкосновения с региональными конкурентами, включая Россию и Иран. Ни одно государство не заинтересовано в росте влияния ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или победе талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Все заинтересованы в сохранении стабильности в Афганистане и борьбе с религиозным экстремизмом и наркотиками.

Также необходимо нанести удар по источникам финансирования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Необходимо предпринять двусторонние и многосторонние усилия совместно со странами Персидского залива, чтобы подорвать финансирование талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сбор средств в Персидском заливе. Нужно отследить и ликвидировать новые схемы отмывания денег, а также положить конец «законной» деловой активности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, Пакистане и странах Персидского залива.

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Наконец, необходимо развернуть кампанию по делегитимации власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Администрация Трампа должна ясно дать понять, что у «победы» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет политического будущего. Боевики должны понять, что они не смогут добиться международного признания территорий, захваченных силой. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны понять, что у них нет иного выхода, кроме участия в афганском политическом процессе и заключения мирного соглашения.

Администрация Трампа в той или иной степени уже руководствуется большинством перечисленных рекомендаций. Однако полезно рассмотреть эти рекомендации как единое целое, чтобы понять сложность поставленной задачи. Эти рекомендации дают возможность обеспечить подлинное участие талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в мирных переговорах. Есть реальная возможность положить конец конфликту в Афганистане, однако для этого потребуется время, приверженность и усилия, соразмерные стоящей перед США задаче.

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