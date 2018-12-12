Александр Белов, , 08:52 — REGNUM

Ни один руководитель компании не станет аплодировать поступку Соединенных Штатов и Канады, а именно аресту финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Международные деловые споры, как правило, решаются по-другому. Даже в случае с односторонними санкциями США против Ирана все были уверены в том, что все ограничится штрафом. В качестве примера можно привести компанию ZTE. В апреле министерство торговли США предъявило компании крупный штраф за нарушение санкций против Ирана, говорится в редакционной статье китайского издания The Global Times.

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Не было абсолютно никакого предупреждения. США неожиданно дали указание Канаде арестовать Ваньчжоу и потребовали ее экстрадиции. Такой шаг вышел далеко за рамки представления людей о том риске, с которым может быть связана деятельность руководителя международной компании. Многие считают, что арест финансового директора связан с долгосрочной кампанией США, направленной на подрыв позиций компании Huawei.

Это первый случай, когда деловая и технологическая конкуренция переросла во внезапный удар по руководству конкурирующей компании. Многие, в том числе и обозреватель издания Bloomberg Джо Носера, назвали произошедшее «похищением». Если Соединенные Штаты продолжат настаивать на экстрадиции Ваньчжоу, их можно будет обвинить в злонамеренной деятельности, которой международный бизнес еще не видел. Все это будет равносильно открытию ящика Пандоры.

Ряд руководителей американских и канадских компаний стали нервничать по поводу поездок в Китай, в то же время их китайские коллеги испытывают аналогичные опасения в отношении поездок в страны Северной Америки. Пока нет никаких признаков того, что Китай в качестве ответной меры может арестовать руководителей американских и канадских компаний. Не похоже, чтобы и США планировали проводить аресты руководителей китайских компаний на регулярной основе. Тем не менее инцидент вызвал обеспокоенность в деловых кругах. Арест Ваньчжоу стал знаковым событием, расширив границы риска для руководителей корпораций.

США и Канада, несомненно, злоупотребляют своими судебными системами. Вашингтону не следовало бы использовать свои внутренние законы для поддержки своей коммерческой и дипломатической конкуренции во всем мире. Нет никаких сомнений в том, что действия США носят исключительно политический характер, поскольку маска правосудия не может скрыть политические мотивы.

В рамках судебных разбирательств с США другие страны могут оказаться в невыгодном положении из-за отсутствия достаточного судебного и юридического опыта. Однако помимо лицемерных схем Вашингтона существуют интересы и суверенитет других стран. Несомненно, иностранные государства сделают все возможное для того, чтобы защитить свои законные права и собственное достоинство.

Разговоры о судебных деталях ареста Ваньчжоу заставили некоторых поверить в законность всего процесса. Казалось, что захват Ваньчжоу является чисто юридическим вопросом, в рамках которого можно добиться ее освобождения. Мы уверены в том, что слушания о залоге находятся в контексте политических интересов США, которые, руководствуясь соображениями национальной безопасности намерены дискриминировать Huawei и подорвать позиции данной компании.

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Канадское руководство должно осознать, что арест преследует политические цели. Многие американские СМИ неоднократно указывали на то, что многим транснациональным корпорациям приходилось нарушать санкции США в отношении Ирана из-за сложной системы международных цепочек поставок. Избирательное давление в отношении Huawei, особенно этот внезапный уголовный арест, является серьезным нарушением духа закона, которое будет иметь фатальные последствия для делового порядка.

Мы надеемся, что власти США и Канады одумаются и проявят политическую решимость, отказавшись от подобного ошибочного подхода. Несмотря на то, что в отношении Ваньчжоу уже запущен процесс судебного разбирательства, политическая воля может повлиять на судебный процесс и не допустить совершения серьезной ошибки. Мы считаем, что у США и Канады есть возможность возобновить деловые споры, если они этого захотят.