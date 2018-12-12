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Конгресс США принял законопроект о санкциях против Никарагуа

Политика

Документ устанавливает условия инвестиций в страну

Вашингтон, 12 декабря 2018, 07:21 — REGNUM  11 декабря Конгресс США одобрил законопроект Nica Act о санкциях против правительства Даниэля Ортеги в Никарагуа, передает телеканал TeleSur.

Полное название законопроекта — Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act), «закон об условиях инвестиций в Никарагуа». После одобрения в Конгрессе законопроект должен быть в течение десяти дней подписан президентом США Дональдом Трампом.

Власти Никарагуа осудили законопроект, назвав его интервенционистским и наносящим ущерб экономике центральноамериканской страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году поддерживаемая США оппозиция попыталась свергнуть правительство президента Даниэля Ортеги, возглавляющего Никарагуа с 2007 года. Вооруженные столкновения начались весной с протестов против реформы социального обеспечения.

Аналитики считают, что истинная цель смены режима в стране — не допустить строительства Никарагуанского канала, который мог бы стать альтернативой Панамскому.

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