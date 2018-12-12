Транспортную прокуратуру Кузбасса возглавил новосибирец

Кемерово, , 07:11 — REGNUM Кемеровскую транспортную прокуратуру возглавил Алексей Лебедев. Он назначен на должность приказом генерального прокурора Российской Федерации, сообщила ИА REGNUM старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению Оксана Горбунова.

«Ранее занимавший должность Кемеровского транспортного прокурора Олег Дубровский уволен по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию за выслугу лет», — уточнили в ведомстве.

Согласно официальным данным, Алексей Лебедев родился в Новосибирске. Он окончил Томский государственный университет по специальности юриспруденция. В органах прокуратуры работает с 2003 года. Занимал различные должности в прокуратурах Ленинского и Дзержинского районов Новосибирска. Три года был старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и таможни Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. С 2015 года до настоящего времени работал Иланским транспортным прокурором. Алексей Лебедев имеет классный чин «советник юстиции».