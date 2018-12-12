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Канадский суд освободил финдиректора Huawei под залог

Политика

Мэн Ванчжоу будет находиться под арестом в своем доме в Ванкувере в ожидании решения суда о высылке в США

Оттава, 12 декабря 2018, 07:17 — REGNUM  Залог в размере 10 млн канадских долларов ($7,5 млн) назначил суд Канады за освобождение финансового директора Huawei Technologies Мэн Ванчжоу. Об этом сообщает Bloomberg.

Мэн Ванчжоу будет находиться под арестом в своем доме в Ванкувере в ожидании решения суда о высылке в США. Отмечается, что после назначения залога топ-менеджер расплакалась.

Залог наличными внес муж Ванчжоу и еще четыре человека, ранее работавшие вместе с ней. Если Ванчжоу попытается скрыться от правосудия, поручители лишаться своих денег.

Как сообщало ИА REGNUM, Мэн Ванчжоу задержали в Ванкувере 1 декабря по запросу США. Её обвиняют в организации сделок с Ираном вопреки американским санкциям. У американской стороны есть 60 дней на то, чтобы доказать Оттаве необходимость экстрадиции топ-менеджера китайской компании.

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