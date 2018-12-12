Глава МИД Катара посетит Китай с официальным визитом

Пекин, , 07:10 — REGNUM Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Катара посетит Китай 12 декабря по приглашению китайской стороны, сообщает агентство Синьхуа.

Шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани посетит Поднебесную по приглашению его китайского коллеги министра иностранных дел Ван И, сообщил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан. О подробностях визита и его целях пока не сообщается.

Напомним, что в июле 2018 года исполнилось 30 лет заключению дипломатических отношений между Катаром и Китаем. По этому случаю стороны на высшем уровне обменялись поздравительными телеграммами.

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