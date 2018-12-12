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Партнер Huawei будет штрафовать сотрудников за покупку iPhone

Политика

Компания Menpad решила таким образом поддержать китайского производителя после недавнего ареста в США его финансового директора

Пекин, 12 декабря 2018, 04:16 — REGNUM  Компания Menpad, поставляющая Huawei запчасти для производства смартфонов, решила поддержать своего партнера. Она объявила о том, что будет наказывать штрафами своих сотрудников за покупку iPhone. Об этом 11 декабря сообщил пресс-служба Huawei.

В случае, если сотрудник Menpad приобретет iPhone, он будет оштрафован на сумму, равную рыночной стоимости iPhone. Кроме того, тем сотрудникам, которые покупают телефоны Huawei или ZTE, Menpad предложила вернуть 15% стоимости.

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Напомним, 1 декабря 2018 года финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере (Канада). Поводом для её задержания стало требование властей США, которые обвинили Ваньчжоу в нарушении санкций США против Ирана.

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